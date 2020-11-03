محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله فوزية بنت فهد بن محمد الدحام حرم خالد محمد الخريجي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليها صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض والدفن بمقبرة الشمال. وتتقدم أسرة "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة؛ سائلين المولى العفو والغفران. للعزاء: جوال خالد الخريجي: 0553199009 سعد بن فهد بن دحام: 0504228088 03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 12:26 PM Advertisements حرم خالد الخريجي في ذمة الله حرم خالد الخريجي في ذمة الله انتقلت إلى رحمة الله فوزية بنت فهد بن محمد الدحام حرم خالد محمد الخريجي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليها صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض والدفن بمقبرة الشمال. وتتقدم أسرة "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة؛ سائلين المولى العفو والغفران. للعزاء: جوال خالد الخريجي: 0553199009 سعد بن فهد بن دحام: 0504228088 الكلمات المفتاحية ، حرم خالد الخريجي في ذمة الله ،

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