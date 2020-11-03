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حرم خالد الخريجي في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله فوزية بنت فهد بن محمد الدحام حرم خالد محمد الخريجي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليها صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض والدفن بمقبرة الشمال.

وتتقدم أسرة "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة؛ سائلين المولى العفو والغفران.

للعزاء:

جوال خالد الخريجي: 0553199009

سعد بن فهد بن دحام: 0504228088

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 12:26 PM

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حرم خالد الخريجي في ذمة الله
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

انتقلت إلى رحمة الله فوزية بنت فهد بن محمد الدحام حرم خالد محمد الخريجي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليها صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض والدفن بمقبرة الشمال.

وتتقدم أسرة "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة؛ سائلين المولى العفو والغفران.

للعزاء:

جوال خالد الخريجي: 0553199009

سعد بن فهد بن دحام: 0504228088

الكلمات المفتاحية

، حرم خالد الخريجي في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365

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