، روسيا: 90% من مصابي "كورونا" من الخارج قادمون من تركيا ،

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أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا؛ أمس الإثنين، أن المواطنين الروس العائدين من تركيا يشكلون نسبة 90% من إجمالي المصابين بالفيروس التاجي من خارج روسيا.
وأضافت بوبوفا، في اجتماع مجلس التنسيق الخاص بفيروس كورونا في روسيا، أن 1.5 مليون روسي عادوا إلى الوطن بعد فتح الحدود مع تركيا يوم 1 أغسطس الماضي، وقضاء عطلة الصيف هناك.. وخضع كلهم لاختبار كشف فيروس كورونا في المطار.
وأظهر اختبار كشف الفيروس التاجي نتيجة إيجابية لدى 10 آلاف مواطن قادم إلى روسيا من تركيا، ما يشكل 90% من إجمالي الأشخاص المصابين بفيروس كورونا خارج روسيا منذ ذلك الحين.
وبحسب روسيا اليوم، تدرس الآن روسيا وتركيا مسألة تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين بعد انتهاء الموسم السياحي.. وسيطول هذا الأمر بالدرجة الأولى رحلات طائرات الركاب المستأجرة.
مع ذلك قالت المسؤولة الروسية أن 55% من المصابين بفيروس كورونا لديهم أعراض أمراض جهاز التنفس أيضاً.. ويصاب 19% منهم بمرض التهاب الرئتين.
وأشارت إلى أن فيروس كورونا يبقى في جسم المرضى لمدة أطول مقارنة بموسمَي الربيع والصيف.روسيا فيروس كورونا الجديد
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 12:15 PM
اتجاه لتخفيض عدد الرحلات الجوية بين البلدين بعد انتهاء الموسم السياحيروسيا: 90% من مصابي "كورونا" من الخارج قادمون من تركيا
أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا؛ أمس الإثنين، أن المواطنين الروس العائدين من تركيا يشكلون نسبة 90% من إجمالي المصابين بالفيروس التاجي من خارج روسيا.
وأضافت بوبوفا، في اجتماع مجلس التنسيق الخاص بفيروس كورونا في روسيا، أن 1.5 مليون روسي عادوا إلى الوطن بعد فتح الحدود مع تركيا يوم 1 أغسطس الماضي، وقضاء عطلة الصيف هناك.. وخضع كلهم لاختبار كشف فيروس كورونا في المطار.
وأظهر اختبار كشف الفيروس التاجي نتيجة إيجابية لدى 10 آلاف مواطن قادم إلى روسيا من تركيا، ما يشكل 90% من إجمالي الأشخاص المصابين بفيروس كورونا خارج روسيا منذ ذلك الحين.
وبحسب روسيا اليوم، تدرس الآن روسيا وتركيا مسألة تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين بعد انتهاء الموسم السياحي.. وسيطول هذا الأمر بالدرجة الأولى رحلات طائرات الركاب المستأجرة.
مع ذلك قالت المسؤولة الروسية أن 55% من المصابين بفيروس كورونا لديهم أعراض أمراض جهاز التنفس أيضاً.. ويصاب 19% منهم بمرض التهاب الرئتين.
وأشارت إلى أن فيروس كورونا يبقى في جسم المرضى لمدة أطول مقارنة بموسمَي الربيع والصيف.
، روسيا: 90% من مصابي "كورونا" من الخارج قادمون من تركيا ،
المصدر : الخليج 365
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