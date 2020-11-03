شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى مكافحة الفساد "افتراضيا" بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

• مختصون يناقشون تعزيز الشفافية والنزاهة وأثرها على مكافحة الفساد

برعاية رئيس جامعة الملك فيصل د.محمد العوهلي، عقد نادي نزاهة بالجامعة وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، "ملتقى مكافحة الفساد" افتراضياً، اليوم لثلاثاء، بمشاركة أعضاء هيئة تدريس من كلية الحقوق وكلية الآداب ونادي نزاهة بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة، حيث سعت عمادة شؤون الطلاب من خلاله إلى تعزيز ثقافة الحقوق وأثرها في مكافحة الفساد لدى منسوبي الجامعة وأبنائنا الطلبة بالجامعات السعودية والمهتمين.

وشهد الملتقى 3 جلسات، الأولى، بعنوان: "الجهود القانونية للمملكة في مكافحة الفساد" قدمها د.محمد الغامدي، الجلسة الثانية، بعنوان: "دور الشفافية في مكافحة الفساد" قدمها د.مبارك الخالدي، في حين جاءت الجلسة الثالثة، بعنوان: "موقف الملك عبد العزيز من الفساد ودوره في مكافحته" للدكتور دايل الخالدي.