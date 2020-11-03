شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الدولة" تناقش الأمن الفكري مع 60 شخصية قيادية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت رئاسة أمن الدولة متمثلة في مباحث المنطقة الشرقية برنامج الرعاية والتأهيل (الأمن الفكري والوحدة الوطنية) ، وذلك بحضور 60 شخصية قيادية من الجنسين من إدارة تعليم المنطقة الشرقية وأقسامها ومكاتبها من مختلف المحافظات بالمنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أمن الدولة" تناقش الأمن الفكري مع 60 شخصية قيادية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.