شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يضبط قائد مركبة تسير عكس الاتجاه بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة تابعة لإحدى شركات خدمات الشحن، بعد أن قام بالقيادة عكس اتجاه السير بحي قرطبة، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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