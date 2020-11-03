شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من رام الله والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أربعة فلسطينيين من رام الله. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في رام الله ، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، اعترضت مركبة واعتقلت أربعة فلسطينيين كانوا يستقلونها، بعد الاعتداء عليهم .

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