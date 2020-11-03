إعلان صادم من الحكومة البريطانية عن ظهور فيروس قاتل

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتشاف فيروس خطير يهدد الناس بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الحكومة عن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور.

قالت الحكومة إنها اكتشفت البؤرة في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير بشمال إنجلترا.

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وقالت الحكومة في بيان لها، إنه تم تأكيد إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، وأنه سيتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في المزرعة، والبالغ عددها 13 ألفاً، من أجل منع انتشار المرض.

وتنضم بذلك بريطانيا إلى ألمانيا وهولندا اللتين سبقتا وأعلنتا عن ظهور الوباء لديهما خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي يعد من الأزمات الجديدة والتهديدات التي تخص المخزون من الدواجن.

لكن طمأنت الحكومة البريطانية مواطنيها، قائلة إن خطر الفيروس على السلامة العامة “منخفض للغاية”، مشيرة إلى أن لحوم الدواجن والمنتجات مثل البيض، لا تشكل أي خطر وصالحة للأكل إذا كانت مطبوخة بطريقة مناسبة.

وأقامت السلطات مناطق الرقابة المؤقتة حول المزرعة من أجل منع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.



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