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محمد بن راشد يتلقى لقاح فيروس كورونا

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2020-11-03

محمد بن راشد يتلقى لقاح فيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تلقى نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، لقاح “كوفيد 19”. وأشاد الشيخ محمد بن راشد ، بالفرق التي تعمل “لتكون الإمارات من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس”.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في “تويتر”: “المستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات”، متمنياً أن يحفظ الله الجميع ويعافيهم.


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