فيديو.. المصلح يوضح حكم دعوة الأغنياء للولائم دون الفقراء

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، حكم دعوة الأغنياء إلى الولائم دون الفقراء.

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وقال الشيخ المصلح:” للعلماء قولان في دعوة الأغنياء دون الفقراء للوليمة منهم من قال إنه لا يجوز قبول دعوته لأنه وقع في منكر وهو تخصيص الأغنياء بالدعوة فيعتبر تاركاً لشرط من شروط الدعوة وهو ألا تتضمن منكراً”.

وتابع المصلح :” إن هناك علماء آخرين أكدوا بأن هذا أمر منفصل، فيجب إجابة الدعوة وفي حال وجد المدعو أن الداعي خصص الأغنياء نصحه بأن يستدرك بدعوته بعض الفقراء”.

وأشار المصلح إلى ضرورة أن يراعي الإنسان الضعفاء والفقراء وذوي الحاجات وألا يغفل عنهم ويشركهم في المسرات فإنه في ذلك يحقق الأخوة الإيمانية ويكون من الرحماء.



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