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2020-11-03 مستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر يحصل على شهادة ‎الاعتماد كمركز تدريب في برنامج شهادة الاختصاص السعودية متابعات الخليج 365 - واس ‎حصلت صحة الحدود الشمالية على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريب في برنامج شهادة الاختصاص السعودية وذلك في قسم طب الأطفال بواقع 3 مقاعد تدريبية في مستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر. Advertisements ويعد هذا الاعتماد خطوة مثمرة نحو المضيّ قدماً للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للكوادر الطبية في صحة الحدود الشمالية. يذكر أن “صحة الحدود الشمالية” يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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