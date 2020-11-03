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2020-11-03 رصد كوكب المشترى في سماء السعودية طوال شهر نوفمبر متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أنه يمكن رصد كوكب المشتري بسماء السعودية بعد غروب الشمس وبداية الليل باتجاه الأفق الجنوبي كنقطة بيضاء براقة للعين المجردة طوال شهر نوفمبر 2020. وأضافت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه عند رصد الكوكب باستخدام المنظار (مقاس 50×10) مثبت على حامل ثلاثي الأرجل سيظهر المشتري كقرص دائري براق والى جانبه أقماره الأربعة الكبيرة.

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