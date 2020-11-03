- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق في ثالث أيام الحالة المطرية الأولى.
وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم الثالث لـ#الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق #المدينة #حائل #مكة #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية، وربما أجزاء من جبال السروات.
وأضاف: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار في منطقة #تبوك.
وتابع: كانت منطقتنا ترزح تحت موجات الحر الأشد في العالم في فصل #الصيف الشمالي، والآن تنتقل إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على كوكب الأرض {الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى}.
حالة الطقس الأرصاد أمطار
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 12:02 PM
قال: انتقل الحر إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على الكوكبثالث أيام الماطرة الأولى.. خارطة هطولات اليوم الثالث بتوقيع "المسند"
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق في ثالث أيام الحالة المطرية الأولى.
وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم الثالث لـ#الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق #المدينة #حائل #مكة #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية، وربما أجزاء من جبال السروات.
وأضاف: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار في منطقة #تبوك.
وتابع: كانت منطقتنا ترزح تحت موجات الحر الأشد في العالم في فصل #الصيف الشمالي، والآن تنتقل إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على كوكب الأرض {الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى}.
، ثالث أيام الماطرة الأولى.. خارطة هطولات اليوم الثالث بتوقيع "المسند" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ثالث أيام الماطرة الأولى.. خارطة هطولات اليوم الثالث بتوقيع "المسند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.