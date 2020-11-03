، عسير.. اتفاقيتان لتوطين الوظائف الإدارية والتخصصية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسهم في تطوير العمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، أمس، اتفاقيتَي تعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بعسير ومؤسسة للحراسات الأمنية لدعم توطين الوظائف الإدارية والتخصصية في الجهتين.

وأشار الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم واستمرار نشاط مركز التوطين بالغرفة والاستفادة من خدمات المركز بتوفير الموارد البشرية في مختلف التخصصات، للإسهام في تطوير العمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع إستراتيجية الغرفة التي تعول كثيراً على دور القطاع الخاص في تحقيق أهدافها.

وبيّن أن لدى الغرفة قوائم مرشحين لوظائف القطاع الخاص معظمهم مؤهلون حيث يتم إجراء المقابلات الشخصية لهم مع الموارد البشرية في الجهات الطالبة للعمل ومن ثم يتم ترشيح المتقدم للوظيفة المناسبة لتأهيله.