محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب ندّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، بالهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا. وقدّمت الأمانة العامة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين. وأكّدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع.منظمة التعاون الإسلامي "التعاون الإسلامي" تندّد بالهجوم الإرهابي في وسط فيينا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-03 ندّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، بالهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا. وقدّمت الأمانة العامة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين. وأكّدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع. 03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 11:11 AM أكّدت موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب أكّدت موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب ندّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، بالهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا. وقدّمت الأمانة العامة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين. وأكّدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع. ، "التعاون الإسلامي" تندّد بالهجوم الإرهابي في وسط فيينا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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