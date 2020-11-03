شكرا لمتابعة خبر عن تحرير مخالفة لإحدى المنشآت التجارية في منطقة الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): نفذت البلدية النسائية التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية جولات رقابية على المنشآت التجارية. نفذت البلدية النسائية التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية جولات رقابية على المنشآت التجارية. وأكدت الأمانة أن تنفيذ هذه الجولات يأتي بهدف التأكد من تطبيق المنشآت التجارية لكافة الاشتراطات الصحية. وأضافت أن الفرق الرقابية حررت خلال جولاتها مخالفة وإشعار مراجعة للبلدية.

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