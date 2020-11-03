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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الثلاثاء هو اليوم الثالث للحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم.
وتوقع الدكتور عبدالله المسند، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وربما أجزاء من جبال السروات.
وفي السياق نفسه، قال "المسند"، أنه متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير الغبار في منطقة تبوك.
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