شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجمارك بشأن ضوابط استيراد البضائع ذات الطابع الشخصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للجمارك ضوابط استيراد البضائع والمنتجات ذات الطابع الشخصي.
وقال الحساب الرسمي لخدمة عملاء الجمارك أن الاستيراد للأفراد يجب أن يكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري، وللكميات التجارية يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط، ولمعرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة يُرجى تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .
جاد ذلك ردا على استفسار تلقاه الحساب عبر تويتر حول عدد المنتجات المسموح للأفراد استيراداها.
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