شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع أمطار متفاوتة وبرد على 7 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة على 7 مناطق في المملكة .
وأضاف أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة لغزيرة، كما يصاحبها حبات برد من اليوم الثلاثاء حتي صباح الأربعاء على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير والمدينة المنورة.
كما توقع هطول أمطار على جنوب مكة المكرمة وأجزاء من وشرق المتوسط والعراق، بجانب نشاط رياح على أجزاء من الساحل الغربي.
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