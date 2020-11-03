شكرا لمتابعة خبر عن الجهات الأمنية تتخذ إجراءات جديدة بعد حادثة سيارة الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ذكرت مصادر أن الجهات المعنية بدأت في وضع حواجز مؤقتة ومطبات صناعية، لمنع دخول المركبات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي. ذكرت مصادر أن الجهات المعنية بدأت في وضع حواجز مؤقتة ومطبات صناعية، لمنع دخول المركبات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي. يأتي ذلك تزامنا مع حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام .

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