شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعربت وزارة خارجية عن إدانة المملكة العربية أعربت وزارة خارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا. وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها لكافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بكافة أشكالها. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعباً، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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