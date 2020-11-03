السعودية تتخذ إجراءات جديدة بعد حادثة اقتحام سيارة للحرم المكي

قامت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بفرض العديد من الإجراءات بعد حادثة اقتحام السيارة للحرم المكي قبل عدة أيام.

وأفادت المصادر أنه تم وضع حواجز مؤقتة، تمنع دخول السيارات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي. وفق موقع "روسيا اليوم"

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، أوضحت المصادر أن هذه الحواجز لا تعوق حركة المشاة القادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة.

وأضافت المصادر أنه تم أيضا ًوضع مطبات صناعية، لتخفيف السرعة على جميع الطرق المؤدية للحرم المكي.

من جهته، أوضح محمد السھلي وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وعضو جمعية حقوق الإنسان، أن التصدي للمخالفين أبرز عبر المقاطع المنتشرة تضحيات رجال الأمن وجھودھم، دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

وأضاف السھلي أن المسافة بین الساحة وموقع ارتطام السيارة بالباب لا تتجاوز الـ200 متر، ولكن تواجد رجال الأمن، جعل من الحادثة عبرة لكل من يحاول تجاوز الأنظمة.

وأشار إلى أن ھذا الوقت یعتبر من أوقات الذروة، إلا أن العمل والتنظیم جعلا الحادثة خالية من أي إصابات أو أضرار بشرية، منوھا بضرورة التعامل بجدية تامة، ما بین جمیع الجھات الأمنية والحكومية والخدمية، مع المعتقلین نفسیا، وعدم ترك المجال لھم في التجول بعشوائیة.