الكشف عن حقيقة تدشين هوية وطنية جديدة في السعودية

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بينت الأحوال المدنية أنه لا صحة لما يتم تداوله من تدشين لهوية وطنية جديدة ، وقالت في نفي صريح عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” لاصحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية” .

وكانت مواقع قد ذكرت أن الأحوال المدنية تدشن الهوية الوطنية الجديدة والتي ستكون بطاقة واحدة حيث تغني عن كرت العائلة وجواز السفر ورخصة القيادة وهي مصنوعة من مواد غير قابلة للتلف أو التزوير. Source alriyadh





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