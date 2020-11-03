محاكمة عبدالملك الحوثي غيابيا بتهم «التخابر والخيانة»

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قامت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة بمحافظة مأرب، أمس الاثنين، بعقد خامس جلسات محاكمة زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي ومعه 174 مدانًا.

وحاكمت المحكمة المتهمين؛بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنيةفي القضية التي أقامتها النيابة العسكرية اليمنية ضد رؤوس الانقلاب الحوثي.

وشهدت المحكمة قيام النيابة بتقديم الأدلة والوثائق اللازمة التي تؤكد تخابر ميليشيا الحوثي الانقلابية مع إيران وتعريض الأمن القومي اليمني والاقليمي للخطر وآخرها استقبال شخصية إرهابية من الحرس الثوري الايراني المدعو حسن إيرلو كسفير ممثل لجمهورية إيران لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء.

كما قدم الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد عبده مجلي، شهادته أمام المحكمة، عن عدد من الجرائم والانتهاكات، التي اقترفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بالأدلة.

وأكدت الأدلة تورط الميليشيات بالتخابر مع إيران والانقلاب على الشرعية الدستورية واحتلال مؤسسات الدولة، ونهب معسكراتها واستخدام القوة المفرطة والعنف ضد ابناء الشعب اليمني.

Source slaati

