كاميرا مراقبة توثق سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل بجدة

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أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام أحد المحلات في محافظة جدة. وقال مالك المركبة، في تصريح لـ”أخبار 24 “، إن السيارة من نوع “بي إم دبليو موديل 2015″، وتركها أمام محل تجاري في شارع حراء ليشتري بعض الأغراض، قبل أن يقوم السارق بالتجول حولها وفتح أحد أبوابها والهروب من المكان. Source akhbaar24.argaam





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