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أعلنت وزارة التجارة، أمس الاثنين، استدعاء عدد من الأجهزة المنزلية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
وأوضحت أنه تم استدعاء 1240 سخان مياه “Eurolux” و660 غسالة ملابس “Clikon”، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة.
ودعت المستهلكين إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة أو السخان من خلال “Recalls”، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الأجهزة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر لعدم مطابقتها للمواصفات.. “التجارة” تستدعي 1900 سخان وغسالة لعلامتين تجاريتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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