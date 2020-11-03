لعدم مطابقتها للمواصفات.. “التجارة” تستدعي 1900 سخان وغسالة لعلامتين تجاريتين

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أعلنت وزارة التجارة، أمس الاثنين، استدعاء عدد من الأجهزة المنزلية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

وأوضحت أنه تم استدعاء 1240 سخان مياه “Eurolux” و660 غسالة ملابس “Clikon”، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة.

ودعت المستهلكين إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة أو السخان من خلال “Recalls”، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الأجهزة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

Source akhbaar24.argaam

