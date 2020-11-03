بعضها محظور نهائياً.. الأحوال المدنية توضح ضوابط تسجيل الاسم الأول

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضوابط تسجيل الأسماء، مؤكدة أن الاسم يسجل مجردا من الألقاب مثل “السيد”، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم.

وأكدت أنه يسمح بتسجيل الاسم معرفاً بـ(الـ) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع، مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد).

ونوهت بعدم جواز تسجيل الأسماء المركبة مثل ( محمد صلاح – محمد مصطفى)، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل (عبدالرسول).

Source akhbaar24.argaam

