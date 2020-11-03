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سلطت منصة التوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة”، أمس (الإثنين)، الضوء على قصة مواطن استفاد من رياضة المشي وركوب الدراجات والهايكنج في تحسين صحته بعدما أصيب بالسكر والضغط والكوليسترول.
وذكر أحمد الغامدي (73 عاما) من منطقة الباحة، أنه اكتشف بعد تقاعده قبل 13 عاما أنه مصاب بالسكر والضغط والكوليسترول، مضيفا أن ذلك دفعه لممارسة رياضة المشي، كما بدء قبل 6 سنوات في رياضة ركوب الدراجة والهايكنج.
وأضاف أنه صاحب رحلته العلاجية برياضة المشي، حتى تحسنت صحته وأصبح لا يأخذ حالياً أي علاجات، لافتا إلى أنه يمشي يومياً من 6 إلى 8 كيلومترات، وأحيانا يقوم بركوب الدراجة أو يصعد مع بعض الشباب إلى الجبال، داعياً الشباب لأن يكونوا نشيطين، وأن يستثمروا الوقت بالحفاظ على صحتهم.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر كان مصابا بالضغط والسكر والكوليسترول.. مواطن يروي كيف غيرت الرياضة حياته وجعلته يترك الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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