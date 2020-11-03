“الموارد البشرية” تعلن موعد تطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من برنامج حماية الأجور

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس (الإثنين)، قرب تطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من برنامج حماية الأجور.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم تطبيق المرحلة الأخيرة في الأول من ديسمبر المقبل، وتشمل المنشآت التي يتراوح عدد عمالتها من 1- 4 عمال.

وأبانت أنها ستبدأ في تطبيق ضوابط البرنامج في مرحلته الأخيرة اعتبارًا من الأول من ديسمبر، حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

وشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري، تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها، لافتة إلى أنه يمكن للمنشآت الاطلاع على متطلبات البرنامج من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال زيارة “منصة مدد”

Source akhbaar24.argaam

