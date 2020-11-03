تطبيق «توكلنا» يكشف طريقة تعديل رقم الجوال

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، خطوات تعديل رقم الجوال في التطبيق لمن لديهم حساب في «أبشر»، مشيرًا إلى كيفية التسجيل في التطبيق لمن لا يمتلك حسابا في «أبشر».

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًّا على استفسار مواطن، أن من لديه حسابًا في «أبشر» بعد إتمامه التسجيل بنجاح في «توكلنا»، يمكنه تعديل رقم الجوال بتعديله في «أبشر»، ثم إعادة التسجيل كمستخدم جديد في «توكلنا» وسيتم تعديله في «توكلنا».

وكان تطبيق «توكلنا»، ذكر في وقت سابق، أن من ليس لديه حساب في «أبشر» من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في «أبشر» من خلال خدمة في «أبشر» باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا»، وبعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل في تطبيق «توكلنا».

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