«الصحة»: لا يمكن الاعتماد على نتيجة فحص كورونا للتأكد من التعافي.. لهذه الأسباب

أوضحت وزارة الصحة أنه ليس بالضرورة الاعتماد على نتائج فحص كورونا لبيان التعافي من عدمه.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار مواطن، أنه «ليس بالضرورة الاعتماد على نتيجة الفحص للتأكد من التعافي، فمن الممكن أن تكون نتيجة الفحص إيجابية بينما اختفت الأعراض عند المصاب، وأيضًا من الممكن أن تكون عيّنتا الفحص سالبتين بعد تمام الشفاء وتأتي العينات اللاحقة إيجابية».

وقال المواطن في استفساره، إنه أصيب قبل 3 أسابيع بكورونا واختفت الأعراض بعد الأسبوع الأول، وحتى اليوم ما زال فحص فيروس كورونا إيجابيًّا.

وكانت الصحة، ذكرت –في وقت سابق- أن إيجابية الفحص بعد انتهاء فترة العزل وتحقق شروط التعافي، لا تعني بأن الشخص ما زال مُعديًا للآخرين.

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