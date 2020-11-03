طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار وأتربة على عدة مناطق في المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة .

وأضافت الهيئة، أنَّ البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

واستكملت «هيئة الأرصاد»، أنَّ الخليج العربي، يشهد رياحًا سطحية، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد بأنَّ أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 12 درجة.