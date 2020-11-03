هل صكّ الإعالة ضمن المستندات المطلوبة من الأرملة لإضافة تابعين؟.. «حساب المواطن» يوضح

جدد برنامج حساب المواطن تنبيههًا بأن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة من الأرملة لإضافة تابعين.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة، أن «صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة)».

وقالت مواطنة في استفسارها، إنها ارملة وتريد إضافة تابعين، وأخبروها بإحضار صكّ إعالة، لكن المحكمة طلبت خطابًا موجهًا من برنامج حساب المواطن بهذا الخصوص، متسائلة عن كيفية الحصول على هذا الخطاب.

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