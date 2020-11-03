طالبتهم بتوخّي الحذر والبقاء في منازلهم..

دعت السفارة السعودية لدى النمسا المواطنين في فيينا لتوخّي الحذر والبقاء بمساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة والابتعاد عن التجمعات. وقالت عبر حسابها بموقع –تويتر- «تهيب السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في ڤيينا توخّي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية». أشارت إلى أنّه عند الضرورة يرجى التواصل مع السفارة على مدار الساعة على الرقم: 00436765029292

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية بالنمسا تدعو المواطنين لتجنب استخدام المواصلات العامة والابتعاد عن التجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.