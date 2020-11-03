الحصيني يتوقّع خريطة الأمطار على 7 مناطق خلال الـ36 ساعة القادمة

هبوب رياح على الساحل الغربي..
توقّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة هطول الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة، على بعض مناطق المملكة.
وقال الحصيني –عبر تويتر- إن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة، من خفيفة لغزيرة مع حبات برد، وذلك على أجزاء من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير والمدينة المنورة وجنوب مكة المكرمة، مشيرًا إلى هبوب رياح على أجزاء من الساحل الغربي.
وأوضح الحصيني، أن هناك هطولًا للأمطار على أجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك العراق.
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