مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطارًا خفيفة وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظات العلا والعيص وخيبر . وبينت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً. كما أصدرت تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت نشاطا للرياح وسحبا رعدية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: سحب رعدية وأمطار وتدني مدى الرؤية على عدة محافظات بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.