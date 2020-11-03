«المرور» يضبط عددًا من دراجات خدمات التوصيل.. ويقبض على مفحّط بالمنطقة الشرقية

ضبط مرور منطقة الرياض، عددًا من الدراجات العاملة في خدمات التوصيل والتي لا تحمل لوحات.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور على قادة الدراجات المخالفة.

من جهة أخرى، أعلن المرور القبض على مفحط في المنطقة الشرقية، قائلًا في رده على بلاغ مواطن «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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