الأحوال المدنية: لا صحة لتدشين بطاقة هوية وطنية جديدة

شدَّدت على أخذ المعلومات من مصادرها..

أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنّه لا صحة لما يتمّ تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة. وطالبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي –تويتر- الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وهى وكالة الأنباء السعودية وموقع الأحوال المدنية وحسابات الأحوال المدنية في شبكات التواصل الاجتماعي.

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