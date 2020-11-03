بالصور.. الأمير مشعل بن ماجد يرعى حفل جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة

رعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، حفل إعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة ضمن ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة»، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز.

وفور وصوله مقر الحفل، عُزِف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى معالي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أسامة بن صادق طيب كلمة شكر فيها سمو محافظ جدة على الرعاية والتشريف والدعم لهذه الجائزة التي تصبّ في مصلحة جدة.

وبيَّن أنَّ لجان التحكيم شكلت بعناية ممن لهم خبرات محلية وعالمية سابقة في تحكيم الجوائز؛ حيث كانت كل مبادرة تقيم باستقلالية تامة وبما يرتقي لمكانة الجائزة كحراك ثقافي وإبداعي بالمحافظة بمجالاتها الستة وتحفيز المبدعين واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي في المجالات المختلفة.

عقب ذلك اعتمد الأمير مشعل بن ماجد النتائج النهائية والفائزين للنسخة الثالثة من الجائزة، ثم شاهد سموه والحضور فيلمًا تعريفيًا عن جائزة جدة للإبداع.

ثم استعراض المراكز الثلاثة الأول من الفائزين بمجالات الجائزة الستة بعدما شاهد الحضور عرضًا مرئيا تعريفيًا عن تلك المبادرات، حيث توّج سموه، المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع في اللغة العربية «لغة القرآن» وهي : مبادرة «القاعدة النورانية» والمقدّم من «شركة مجموعة الفرقان للتعليم وتقنية المعلومات»، وذلك بالمركز الأول، ومبادرة مركز التميّز البحثي في اللغة العربية والمقدمة من «جامعة الملك عبدالعزيز» بالمركز الثاني، ومبادرة «الأنامل الفصيحة- تعليم لغة القرآن للطلبة الصم في المرحلة الجامعية»، والمقدّمة من «جامعة الملك عبدالعزيز» بالمركز الثالث.

كما توّج المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع الحكومي وهي: مبادرة «تعزيز مكانة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في البيئة الجامعية» والمقدم من «جامعة الملك عبدالعزيز» بالمركز الأول، ومبادرة «تحديد موقع تهريب كابل زيتي ٣٨٠ ك.ف» والمقدمة من «الشركة السعودية للكهرباء» بالمركز الثاني ، ومبادرة «الفحص الاستكشافي» والمقدمة من «مديرية الشؤون الصحية بجدة» بالمركز الثالث.

فيما توّج محافظ جدة المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع الأمني وهي مبادرة «مجتمع واحد أمن واحد وقدّمتها إدارة دوريات الأمن بجدة بالمركز الأول، ومبادرة «بادر لتحقيق السلامة في منزلك نحن معك» وقدمتها «الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة» بالمركز الثاني.