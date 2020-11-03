

نيودلهي 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38.310 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.267.623 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 123.097 حالة وفاة .

// انتهى //

09:08ت م

0012



نيودلهي 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38.310 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 490 وفاة .وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.267.623 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 123.097 حالة وفاة .// انتهى //09:08ت م0012

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 38310 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.