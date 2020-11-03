السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

- خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار.

- وزير الخارجية: النظام الإيراني يخالف المعاهدات ويتدخل في شؤون دول المنطقة.

- أمير الرياض: المستقبل للمملكة لم يعد حلما بعيدا أو خيارا صعب التحقيق بل واقع نعيشه.

- أمير عسير يستعرض مشروع ‏طريق «مرحبًا ألف».

- النيابة توجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار في طرقات عامة.

- أمر ملكيّ بترقية 37 قاضيًا بديوان المظالم.

- وزير التعليم يدعو الجامعات إلى التخطيط للمستقبل وفق إستراتيجيات تواكب مستجدات سوق العمل.

- بعد هجوم ڤيينا.. السفارة بالنمسا تناشد السعوديين البقاء في المساكن

- 381 إصابة بكورونا و436 حالة تعاف.

- إستراتيجية مقترحة لأبحاث المياه في المملكة .. تتضمن تأسيس قواعد بيانات وتوطين التقنية.

- وزير الحج: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة.

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-أكثر من 95 مليونا شاركوا في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأميركية.

- وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى «صافر».

// يتبع //

06:23ت م

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الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :- خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار.- وزير الخارجية: النظام الإيراني يخالف المعاهدات ويتدخل في شؤون دول المنطقة.- أمير الرياض: المستقبل للمملكة لم يعد حلما بعيدا أو خيارا صعب التحقيق بل واقع نعيشه.- أمير عسير يستعرض مشروع ‏طريق «مرحبًا ألف».- النيابة توجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار في طرقات عامة.- أمر ملكيّ بترقية 37 قاضيًا بديوان المظالم.- وزير التعليم يدعو الجامعات إلى التخطيط للمستقبل وفق إستراتيجيات تواكب مستجدات سوق العمل.- بعد هجوم ڤيينا.. السفارة بالنمسا تناشد السعوديين البقاء في المساكن- 381 إصابة بكورونا و436 حالة تعاف.- إستراتيجية مقترحة لأبحاث المياه في المملكة .. تتضمن تأسيس قواعد بيانات وتوطين التقنية.- وزير الحج: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة. السعودية تفوز بعضوية «WADA».-أكثر من 95 مليونا شاركوا في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأميركية.- وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى «صافر».// يتبع //06:23ت م0003

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.