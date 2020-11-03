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224 مليون ريال أرباح زين السعودية خلال 9 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 224 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 380 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 41%.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5٪ لتصل إلى 303 مليون ريال خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت تكلفة الإيرادات بمقدار 102 مليون ريال. وتم تعويض هذا الانخفاض في الإيرادات جزئياً من خلال انخفاض المصروفات التشغيلية بمبلغ 161 مليون ريال، وتكلفة التمويل بمبلغ 64 مليون ريال، والمكاسب الناتجة من إعادة جدولة تمويل المرابحة بمبلغ 136 مليون ريال.
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