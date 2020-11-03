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الحصيني يتوقع هطول أمطار وحبات برد خلال الـ36 ساعة المقبلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من بعض المناطق في المملكة أمطارًا متفاوتة خلال الـ36 ساعة المقبلة.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير والمدينة المنورة.
كما توقع أن تمتد هذه الأجواء على جنوب مكة المكرمة، وأجزاء من شرق المتوسط والعراق، بالإضافة لنشاط رياح على أجزاء من الساحل الغربي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى توقع هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها.
كما تشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق الجوف و الحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.
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