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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير بالجميع؛ متناولًا في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ منوهًا باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك؛ حيث حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:58 AM
لقاء أسبوعي ضم رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكريةالقصر الحكومي بتبوك.. "فهد بن سلطان" يستقبل المواطنين منوهًا باللحمة الوطنية
استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير بالجميع؛ متناولًا في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ منوهًا باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك؛ حيث حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
، القصر الحكومي بتبوك.. "فهد بن سلطان" يستقبل المواطنين منوهًا باللحمة الوطنية ،
المصدر : الخليج 365
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