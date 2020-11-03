، أسواق الثلاثاء.. برنت يستقر بالقرب من 39 دولاراً للبرميل ،

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ارتفع خام "نايمكس" فيما استقر خام "برنت" بالقرب من 39 دولاراً خلال تعاملات الثلاثاء، مع توجّه الأنظار إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تُعقد اليوم، ووسط تقارير تشير إلى احتمالية اتجاه "أوبك+" إلى تأجيل زيادة الإنتاج.
والتقى وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"، المنتجين المحليين، الإثنين، لمناقشة تأجيل تخفيف خفض الإنتاج بنحو 3 أشهر، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج".
هذا وتخفّض مجموعة "أوبك+" الإنتاج في الوقت الحالي بواقع 7.7 مليون برميل يومياً، لكنه من المتوقع أن تخفف هذا المستوى بدءاً من العام المقبل.
كما يتابع المستثمرون مستجدات جائحة "كورونا" على مستوى العالم، إذ وصل إجمالي الإصابات إلى 46.8 مليون مع اتجاه عدد من الدول الأوروبية لإعادة تشديد إجراءات الإغلاق.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير مسجلة 38.98 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 36.89 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن تقديرات مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في وقت لاحق اليوم، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غداً.النفط أسعار النفط
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:56 AM
وسط متابعة المستثمرين مستجدات "كورونا" على مستوى العالمأسواق الثلاثاء.. برنت يستقر بالقرب من 39 دولاراً للبرميل
ارتفع خام "نايمكس" فيما استقر خام "برنت" بالقرب من 39 دولاراً خلال تعاملات الثلاثاء، مع توجّه الأنظار إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تُعقد اليوم، ووسط تقارير تشير إلى احتمالية اتجاه "أوبك+" إلى تأجيل زيادة الإنتاج.
والتقى وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"، المنتجين المحليين، الإثنين، لمناقشة تأجيل تخفيف خفض الإنتاج بنحو 3 أشهر، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج".
هذا وتخفّض مجموعة "أوبك+" الإنتاج في الوقت الحالي بواقع 7.7 مليون برميل يومياً، لكنه من المتوقع أن تخفف هذا المستوى بدءاً من العام المقبل.
كما يتابع المستثمرون مستجدات جائحة "كورونا" على مستوى العالم، إذ وصل إجمالي الإصابات إلى 46.8 مليون مع اتجاه عدد من الدول الأوروبية لإعادة تشديد إجراءات الإغلاق.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير مسجلة 38.98 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 36.89 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن تقديرات مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في وقت لاحق اليوم، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غداً.
، أسواق الثلاثاء.. برنت يستقر بالقرب من 39 دولاراً للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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