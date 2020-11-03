محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت تضامنها معها في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا. وأكّدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها كافة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعباً، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.المملكة العربية السعودية 03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:53 AM أكّدت تضامنها معها في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا. وأكّدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها كافة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعباً، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. الكلمات المفتاحية ، المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا ،

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