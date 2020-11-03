السعودية | الحج: توضح خطوات رحلة المعتمرين من مواطني مجلس التعاون الخليجي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحج: توضح خطوات رحلة المعتمرين من مواطني مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض
رحبت وزارة الحج والعمرة السعودية، بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة باقل من 72 ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من 72 ساعة بعد وصولهم والراغبين في أداء العمرة او زيارة مسجد الرسول ﷺ و الروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال تطبيق اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات رحلة المعتمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي:
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