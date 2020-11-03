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تحديث السناب الأخير.. مفيد للمعلن وصادم للمشاهير
يتيح معرفة عدد متابعي الأشخاص الموثقة حساباتهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل المئات عبر وسم “تحديث السناب” حيث أكدوا أنه مفيد بالنسبة للمعلن وصادم للمشاهير حيث يتيح التحديث الجديد معرفة عدد متابعي الأشخاص الموثقة حساباتهم.
وعلق أنس بن محمد الثويني عبر الوسم بقوله “تحديث السناب الأخير يمكّنك من معرفة عدد متابعي الأشخاص الموثقة حساباتهم، كما يستطيع الأشخاص إلغاء هذه الخاصية وإخفاء العدد. فكرة رائعة للمُعلنين وليست رائعة للمشهور نفسه؛ لأنه سيراهن على تفاعل المتابعين أكثر من رهانه على الرقم.
وتابع “يستطيع الأشخاص إلغاء هذه الخاصية وإخفاء العدد. فكرة رائعة للمُعلنين وليست رائعة للمشهور نفسه؛ لأنه سيراهن على تفاعل المتابعين أكثر من رهانه على الرقم”.
وعلق صاحب حساب نابليون بقوله “تحديث السناب الجديد يعلمك كم مع هذا المشهور”.
بينما علق محمد القحطاني بقوله “الأرقام الموضحة بحسابات المشاهير هي عدد المشتركين، يعني اللي مسوين لهم سبسكرايب فقط، ما له شغل عدد المشاهدات بالرقم الموضّح أبداً، لأن ممكن الواحد يتابعهم كون حساباتهم موثقه بدون ما يسوي سبسكرايب.
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