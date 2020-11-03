جامعة أم القرى تتقدَّم 5 مراتب في تصنيف الجامعات العربية QS

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جامعة أم القرى تتقدَّم 5 مراتب في تصنيف الجامعات العربية QS
حازت المرتبةَ الـ17 من بين 160 جامعة عربية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تقَّدمت جامعة أم القرى 5 مراكز في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2021، وحازت المرتبةَ الـ17 من بين 160 جامعة عربية، إذ كانت قد حققت المرتبة الـ22 في العام الماضي.
وتسعى الجامعة لتعزيز تنافسيتها على النطاقين المحلي والعالمي، وفق خطتها الاستراتيجية وأهدافها التنموية.
ويُعَدُّ تصنيف QS للجامعات العربية أحد التصنيفات الإقليمية المهمَّة المرتبطة بتصنيف QS للجامعات العالمية، وفق معايير تتضمن السمعة الأكاديمية، والسمعة لدى أرباب الأعمال، وجودة التعليم، وجودة المنتج البحثي والمعرفي للجامعة، ونسب أعضاء هيئة التدريس والطلاب الأجانب، مع مدى التأثير العالمي من خلال شبكة الإنترنت.
يُذكَر أن جامعة أم القرى دخلت ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالميَّة في تصنيف QS البريطاني للجامعات العالمية لعام 2021؛ وحازت المرتبةَ الـ474، نظير جهود قطاعاتها في الاستثمار الأمثل لقدرات منسوبيها وطلبتها وتوجيهها في مسارات محددة تحقِّق من خلالها معايير الجودة الجامعية.
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