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أكدت الأحوال المدنية أنه لا صحة لتدشين بطاقة هوية وطنية جديدة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: لا صحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
وكانت قد تداولت أنباء حول تدشين وزارة الداخلية هوية وطنية جديدة، تحتوي على عديد من المزايا، وأنها ستغني عن بعض الإثباتات الأخرى، وهو ما نفته الأحوال المدنية.الأحوال المدنية
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 08:34 AM
عقب أنباء متداولة.. قالت: نأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرهاالأحوال المدنية: هذه حقيقة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة
أكدت الأحوال المدنية أنه لا صحة لتدشين بطاقة هوية وطنية جديدة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: لا صحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
وكانت قد تداولت أنباء حول تدشين وزارة الداخلية هوية وطنية جديدة، تحتوي على عديد من المزايا، وأنها ستغني عن بعض الإثباتات الأخرى، وهو ما نفته الأحوال المدنية.
، الأحوال المدنية: هذه حقيقة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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