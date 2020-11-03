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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا خفيفة وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).
وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 08:22 AM
سحب رعدية ورياح نشطة على محافظة ينبعتنبيه لـ"الأرصاد": استمرار الأمطار الخفيفة على منطقة المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا خفيفة وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).
وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.
، تنبيه لـ"الأرصاد": استمرار الأمطار الخفيفة على منطقة المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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